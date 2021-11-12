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Мобильные лаборатории. Фото: МВД
Мобильные лаборатории МВД выехали на дороги — что и у кого будут проверятьhttps://racurs.ua/n162951-mobilnye-laboratorii-mvd-vyehali-na-dorogi-chto-i-u-kogo-budut-proveryat.htmlРакурс
Мобильные лаборатории выпустило на дороги Министерство внутренних дел (МВД). С 12 ноября патрульные полицейские будут использовать мобильные диагностические станции для проверки технического состояния авто, подлежащих обязательному техническому контролю.
Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
С помощью оборудования диагностической станции полицейские смогут:
- производить замеры параметров света фар транспортных средств;
- измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;
- осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;
- осуществлять замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;
- производить замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств; определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства.
Такими станциями уже оснащено каждое подразделение патрульной полиции в каждой области. Заметим, что проверка диагностическими станциями не касается частного транспорта.
Теперь будут проверять следующие виды транспорта:
- грузовые автомобили свыше 3,5 тонны весом и прицепы к ним;
- автобусы;
- автомобили такси;
- автомобили, перевозящие опасный груз;
- отдельные специализированные автомобили;
- легковые автомобили и прицепы к ним, которые используются для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли.
Напомним, ранее мы сообщали, что первый в Украине патруль на электросамокатах запустили в Закарпатье.
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