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Мобильные лаборатории. Фото: МВД

Мобильные лаборатории МВД выехали на дороги — что и у кого будут проверять

12 ноя 2021, 11:11
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Мобильные лаборатории выпустило на дороги Министерство внутренних дел (МВД). С 12 ноября патрульные полицейские будут использовать мобильные диагностические станции для проверки технического состояния авто, подлежащих обязательному техническому контролю.

Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Мобильные лаборатории. Фото: МВД

С помощью оборудования диагностической станции полицейские смогут:

  • производить замеры параметров света фар транспортных средств;
  • измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;
  • осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;
  • осуществлять замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;
  • производить замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств; определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства.

Такими станциями уже оснащено каждое подразделение патрульной полиции в каждой области. Заметим, что проверка диагностическими станциями не касается частного транспорта.


Мобильные лаборатории. Фото: МВД

Теперь будут проверять следующие виды транспорта:

  • грузовые автомобили свыше 3,5 тонны весом и прицепы к ним;
  • автобусы;
  • автомобили такси;
  • автомобили, перевозящие опасный груз;
  • отдельные специализированные автомобили;
  • легковые автомобили и прицепы к ним, которые используются для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли.

Напомним, ранее мы сообщали, что первый в Украине патруль на электросамокатах запустили в Закарпатье.

Источник: Ракурс


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