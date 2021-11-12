Мобільні лабораторії. Фото: МВС

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Мобільні лабораторії випустило на дороги Міністерство внутрішніх справ (МВС). З 12 листопада патрульні поліцейські використовуватимуть мобільні діагностичні станції для перевірки технічного стану авто, які підлягають обов’язковому технічному контролю.

Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За допомогою обладнання діагностичної станції поліцейські зможуть:

проводити заміри параметрів світла фар транспортних засобів;

вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин;

здійснювати аналіз викидів вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів; здійснювати заміри коефіцієнту димності двигунів, які працюють на дизельному паливі; здійснювати заміри допустимого рівня зовнішнього шуму транспортних засобів; визначати сумарний люфт кермового управління транспортного засобу.

Такими станціями вже оснащено кожен підрозділ патрульної поліції в кожній області. Зауважимо, що перевірка діагностичними станціями наразі не стосується приватного легкового транспорту.

Наразі перевірятимуть такі види транспорту:

вантажні автомобілі понад 3,5 тонни вагою та причепи до них;

автобуси;

автомобілі таксі;

автомобілі, які перевозять небезпечний вантаж;

окремі спеціалізовані авто;

легкові автомобілі та причепи до них, які використовуються для перевезення пасажирів чи вантажів із метою отримання прибутку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перший в Україні патруль на електросамокатах запустили на Закарпатті.