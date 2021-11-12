Три картины Ван Гога продали на аукционе за 154 млн долл. Фото: wealthynotes.com

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Ракурс

Картины нидерландского художника Винсента Ван Гога продали за бешеную сумму.

Три работы художника ушли с молотка в Нью-Йорке за 154 млн долл. На аукционе продали картины «Стога сена», «Молодой человек с васильком» и «Деревянные хижины среди олив и кипарисов». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте торгового дома Christie’s.

За работу «Стога сена» на аукционе выручили 35,9 млн долл. Оказалось, что эта цена на 6 млн больше максимальной ожидаемой цены. Нидерландский специалист написал ее на бумаге в 1888 году во время пребывания в Арле. Это полотно после смерти Ван Гона перешло в собственность его брата Тео.

Впоследствии эта работа находилась в собственности еще нескольких человек, до того времени, как нацисты захватили ее во время оккупации Франции во время Второй мировой войны. Вплоть до конца 1970-х годов местонахождение картины оставалось неизвестным.

Напомним, в марте 2020 года в Нидерландах из музея «Сингер Ларен» похитили картину известного нидерландского художника Винсента Ван Гога «Весенний сад, пасторский сад в Нюэнене весной».