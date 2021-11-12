Три картини Ван Гога продали на аукціоні за 154 млн дол. Фото: wealthynotes.com

https://racurs.ua/ua/n162992-try-kartyny-van-goga-pishly-z-molotka-za-154-mln-dol-foto.html

Ракурс

Картини нідерландського художника Вінсента Ван Гога продали за шалену суму.

Три роботи митця пішли з молотка в Нью-Йорку за 154 млн дол. На аукціоні продали картини «Копиці сіна», «Молода людина з васильком» та «Дерев'яні хатини серед олив і кипарисів». Про це повідомляється в Twitter-акаунті торгового дому Christie’s.

За роботу «Копиці сіна» на аукціоні вторгували 35,9 млн дол. Виявилося, що ця ціна на 6 млн більше максимальної очікуваної ціни. Нідерландський фахівець написав її на папері в 1888 році під час перебування в Арлі. Це полотно після смерті Ван Гона перейшло у власність його брата Тео.

Згодом ця робота перебувала у власності ще кількох осіб, до того часу, як нацисти захопили її під час окупації Франції під час Другої світової війни. Аж до кінця 1970-х років місцезнаходження картини залишалося невідомим.

Нагадаємо, у березні 2020 року у Нідерландах із музею «Сінгер Ларен» викрали картину відомого нідерландського художника Вінсента Ван Гога «Весняний сад, пасторський сад у Нюенені навесні».