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Ракурс
Три картини Ван Гога продали на аукціоні за 154 млн дол. Фото: wealthynotes.com

Три картини Ван Гога пішли з молотка за 154 млн дол. (ФОТО)

12 лис 2021, 20:38
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Картини нідерландського художника Вінсента Ван Гога продали за шалену суму.

Три роботи митця пішли з молотка в Нью-Йорку за 154 млн дол. На аукціоні продали картини «Копиці сіна», «Молода людина з васильком» та «Дерев'яні хатини серед олив і кипарисів». Про це повідомляється в Twitter-акаунті торгового дому Christie’s.

За роботу «Копиці сіна» на аукціоні вторгували 35,9 млн дол. Виявилося, що ця ціна на 6 млн більше максимальної очікуваної ціни. Нідерландський фахівець написав її на папері в 1888 році під час перебування в Арлі. Це полотно після смерті Ван Гона перейшло у власність його брата Тео.

Згодом ця робота перебувала у власності ще кількох осіб, до того часу, як нацисти захопили її під час окупації Франції під час Другої світової війни. Аж до кінця 1970-х років місцезнаходження картини залишалося невідомим.


Картину Ван Гога «Копиці сіна» продали за 35,9 млн дол. Фото: Christie's

Нагадаємо, у березні 2020 року у Нідерландах із музею «Сінгер Ларен» викрали картину відомого нідерландського художника Вінсента Ван Гога «Весняний сад, пасторський сад у Нюенені навесні».

Джерело: Ракурс


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