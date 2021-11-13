Спрей для носа от депрессии – ученые разработали новый метод лечения

https://racurs.ua/n163004-sprey-dlya-nosa-ot-depressii-uchenye-razrabotali-novyy-metod-lecheniya.html

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Лечение депрессии является сложным процессом. Японские ученые усовершенствовали способ доставки антидепрессантов в мозг через нос.

Новый препарат может быстрее проникать через клетки и не теряет свои свойства в течение более длительного времени. Об этом пишет ScienceDirect.

Ученые модифицировали препарат таким образом, чтобы он в течение более длительного времени не терял свои лечебные свойства и успевал попадать в мозг до потери эффективности.

Команда ученых ввела улучшенный препарат мышам, состояние мозга которых имитировало депрессию. Методы доставки антидепрессантов через нос изучаются уже давно. Однако все они не были достаточно эффективными.

Эксперты проанализировали предыдущие исследования в этой области и определили, что все эти способы были основаны на доставке лекарств через обонятельный эпителий, на долю которого приходится 2% слизистой оболочки носа человека.

Поэтому исследователи сосредоточились на доставке лекарств через оставшиеся 98% эпителия, в частности через тройничный нерв.

Ученые обнаружили, что введенный мышам модифицированный препарат сохранял свои терапевтические свойства в течение 20 минут — это действие в значительной степени превосходит эффект от введения той же дозы препарата внутривенно.

Напомним, ученые считают, что лекарством от коронавируса может стать дешевый антидепрессант флувоксамин. Препарат снизил риск госпитализации среди взрослых с COVID-19 из группы высокого риска.

Источник:ScienceDirect