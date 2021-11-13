Спрей для носа від депресії – вчені розробили новий метод лікування

https://racurs.ua/ua/n163004-sprey-dlya-nosa-vid-depresiyi-vcheni-rozrobyly-novyy-metod-likuvannya.html

Ракурс

Лікування депресії є складним процесом. Японські вчені удосконалили спосіб доставки антидепресантів у мозок через ніс.

Новий препарат може швидше проникати через клітини та не втрачає своїх властивостей протягом тривалішого часу. Про це пише ScienceDirect.

Вчені модифікували препарат таким чином, щоб він протягом тривалішого часу не втрачав своїх лікувальних властивостей і встигав потрапляти в мозок до втрати ефективності.

Команда вчених вводила покращений препарат мишам, стан мозку яких імітував депресію. Методи доставки антидепресантів через ніс вивчаються вже давно. Однак усі вони не були досить ефективними.

Експерти проаналізували попередні дослідження в цій галузі та визначили, що всі ці способи були засновані на доставленні ліків через нюховий епітелій, на частку якого припадає 2% слизової оболонки носа людини.

Тому дослідники зосередилися на доставці ліків через 98% епітелію, зокрема через трійчастий нерв.

Вчені виявили, що введений мишам модифікований препарат зберігав свої терапевтичні властивості протягом 20 хвилин — ця дія значно перевищує ефект від введення тієї ж дози препарату внутрішньовенно.

Нагадаємо, науковці вважають, що ліками проти коронавірусу може стати дешевий антидепресант флувоксамін. Препарат знизив ризик госпіталізації серед дорослих з COVID-19 із групи високого ризику.

Джерело: ScienceDirect