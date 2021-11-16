Миграционный кризис – в ЕС обсуждают запуск 4 статьи НАТО

https://racurs.ua/n163110-migracionnyy-krizis-v-es-obsujdaut-zapusk-4-stati-nato.html

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Балтийские страны обсуждают возможность инициировать 4 статью Североатлантического договора. Причиной является обострения ситуации на польско-белорусской границе.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. 15 ноября в Вильнюсе прошел саммит президентов Литвы, Латвии и Эстонии, пишет «Польское радио».

Если ситуация на границе с Беларусью будет и дальше усложняться, консультации по статье 4 НАТО следует начать в любой момент, — отметил Науседа.

Он напомнил, что любая страна-участник Североатлантического альянса может сделать это в момент опасности.

Полную поддержку Польши также выразили президенты Латвии и Эстонии. Речь также шла о том, что ЕС расширяет санкции против белорусского режима.

НАТО следует внести коррективы в свою стратегию и тактику в регионах, граничащих с Беларусью, — сказал литовский президент.



Статья 4 Североатлантического договора предусматривает, что любой член НАТО может инициировать консультации с другими союзниками в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон.

Источник: «Польское радио»