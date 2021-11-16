Міграційна криза — в ЄС обговорюють запуск 4 статті НАТОhttps://racurs.ua/ua/n163110-migraciyna-kryza-v-ies-obgovoruut-zapusk-4-statti-nato.htmlРакурс
Балтійські країни обговорюють можливість ініціювати 4 статтю Північноатлантичного договору. Причина полягає у загостренні ситуації на польсько-білоруському кордоні.
Про це заявив президент Литви Ґітанас Науседа. 15 листопада у Вільнюсі відбувся саміт президентів Литви, Латвії та Естонії, пише «Польське радіо».
Якщо ситуація на кордоні з Білоруссю і далі буде ускладнюватися, консультації щодо статті 4 НАТО слід розпочати в будь-який момент, — зазначив Науседа.
Він нагадав, що будь-яка країна-учасниця Північноатлантичного альянсу може це зробити у момент небезпеки.
Повну підтримку Польщі також висловили президенти Латвії та Естонії. Також йшлося про те, що ЄС розширює санкції проти білоруського режиму.
НАТО слід внести корективи у свою стратегію і тактику в регіонах, які межують з Білоруссю, — сказав литовський президент.
Стаття 4 Північноатлантичного договору передбачає, що будь-який член НАТО може ініціювати консультації з іншими союзниками у разі виникнення загрози територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін.
Джерело: «Польське радіо»