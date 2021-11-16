Міграційна криза – в ЄС обговорюють запуск 4 статті НАТО

https://racurs.ua/ua/n163110-migraciyna-kryza-v-ies-obgovoruut-zapusk-4-statti-nato.html

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Балтійські країни обговорюють можливість ініціювати 4 статтю Північноатлантичного договору. Причина полягає у загостренні ситуації на польсько-білоруському кордоні.

Про це заявив президент Литви Ґітанас Науседа. 15 листопада у Вільнюсі відбувся саміт президентів Литви, Латвії та Естонії, пише «Польське радіо».

Якщо ситуація на кордоні з Білоруссю і далі буде ускладнюватися, консультації щодо статті 4 НАТО слід розпочати в будь-який момент, — зазначив Науседа.

Він нагадав, що будь-яка країна-учасниця Північноатлантичного альянсу може це зробити у момент небезпеки.

Повну підтримку Польщі також висловили президенти Латвії та Естонії. Також йшлося про те, що ЄС розширює санкції проти білоруського режиму.

НАТО слід внести корективи у свою стратегію і тактику в регіонах, які межують з Білоруссю, — сказав литовський президент.



Стаття 4 Північноатлантичного договору передбачає, що будь-який член НАТО може ініціювати консультації з іншими союзниками у разі виникнення загрози територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін.

Джерело: «Польське радіо»