Оркестр «INSO-Львов» обокрали в Нидерландах. Фото: philharmonia.lviv.ua

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Ракурс

Львовский симфонический оркестр обокрали в Нидерландах.

Неизвестные украли музыкальные инструменты и даже сценическую одежду артистов филармонического симфонического оркестра «INSO-Львов». Этот оркестр находился в Нидерландах с гастролями, там и произошел досадный инцидент. Об этом музыкальная группа сообщила на собственной странице в Facebook.

Друзья, с нами случилась неприятная ситуация в Роттердаме, к которому мы приехали сегодня играть концерт. Наш автобус обокрали — похитили три инструмента: гобой, английский рожок и трубу, и другие личные вещи, даже костюмные штаны музыкантов украли, — сообщили в «INSO-Львов».



Отмечается, что исполнителей обокрали в городе Роттердам возле концертного зала de Doelen. Они уже обнародовали серийные номера украденных инструментов и попросили сообщать о попытках их продать. Артисты добавили, что впереди их ждет еще 11 концертов.

Напомним, в марте в России воры похитили электронику с крупнейшего российского космодрома Байконур. С этой площадки в 1988 году был отправлен многоразовый космический корабль «Буран».