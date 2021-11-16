Оркестр «INSO-Львів» обікрали у Нідерландах.Фото: philharmonia.lviv.ua

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Ракурс

Львівський симфонічний оркестр обікрали у Нідерландах.

Невідомі поцупили музичні інструменти та навіть сценічний одяг артистів філармонійного симфонічного оркестру «INSO-Львів». Цей оркестр перебував у Нідерландах з гастролями, там і стався прикрий інцидент. Про це музична група повідомила на власній сторінці у Facebook.

Друзі, з нами трапилась неприємна ситуація в Роттердамі, до якого ми приїхали сьогодні грати концерт. Наш автобус обікрали — викрали три інструменти: гобой, англійський ріжок і трубу та інші особисті речі, навіть костюмні штани музикантів вкрали, — повідомили в «INSO-Львів».



Зазначається, що виконавців обікрали в місті Роттердам біля концертної зали de Doelen. Вони вже оприлюднили серійні номери вкрадених інструментів та попросили повідомляти про спроби їх продати. Артисти додали, що попереду їх чекає ще 11 концертів.

Нагадаємо, у березні в Росії крадії викрали електроніку з найбільшого російського космодрому Байконур. З цього майданчика в 1988 році був відправлений багаторазовий космічний корабель «Буран».