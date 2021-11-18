Пожар в Раде — пульт «слуги» не выдержал турборежима (ВИДЕО)https://racurs.ua/n163260-pojar-v-rade-pult-slugi-ne-vyderjal-turborejima-video.htmlРакурс
В Верховной Раде во время внеочередного пленарного заседания произошло чрезвычайное событие — задымил пульт парламентария Артема Нагаевского в секторе «Слуги народа».
Не все пульты выдерживают внеочередное заседание. Пульт Нагаевского сдался. Тушили огнетушителем от Чернева (нардеп из фракции монобольшинства — ред.), — написал в Телеграм нардеп Ярослав Железняк.
Спикер парламента Руслан Стефанчук объявил перерыв на 15 минут, чтобы разобраться, почему задымилась система «Рада» и не сработало оповещение.
Такого турборежима опять не выдержала система Рада. Пульт депутата Нагаевского задымил и начал плавиться. Егор Чернев быстро схватил огнетушитель и прекратил горение. Очередное подтверждение того, что пора менять систему на новую или переходить на голосование руками, — пошутил нардеп из «Слуги народа» Александр Качура.