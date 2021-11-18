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Ракурс
Пожар в Раде - пульт «слуги» не выдержал турборежима

Пожар в Раде — пульт «слуги» не выдержал турборежима (ВИДЕО)

18 ноя 2021, 17:02
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В Верховной Раде во время внеочередного пленарного заседания произошло чрезвычайное событие — задымил пульт парламентария Артема Нагаевского в секторе «Слуги народа».

Не все пульты выдерживают внеочередное заседание. Пульт Нагаевского сдался. Тушили огнетушителем от Чернева (нардеп из фракции монобольшинства — ред.), — написал в Телеграм нардеп Ярослав Железняк.

Спикер парламента Руслан Стефанчук объявил перерыв на 15 минут, чтобы разобраться, почему задымилась система «Рада» и не сработало оповещение.


Такого турборежима опять не выдержала система Рада. Пульт депутата Нагаевского задымил и начал плавиться. Егор Чернев быстро схватил огнетушитель и прекратил горение. Очередное подтверждение того, что пора менять систему на новую или переходить на голосование руками, — пошутил нардеп из «Слуги народа» Александр Качура.

Источник: Ракурс


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