Пожар в Раде - пульт «слуги» не выдержал турборежима

https://racurs.ua/n163260-pojar-v-rade-pult-slugi-ne-vyderjal-turborejima-video.html

Ракурс

В Верховной Раде во время внеочередного пленарного заседания произошло чрезвычайное событие — задымил пульт парламентария Артема Нагаевского в секторе «Слуги народа».

Не все пульты выдерживают внеочередное заседание. Пульт Нагаевского сдался. Тушили огнетушителем от Чернева (нардеп из фракции монобольшинства — ред.), — написал в Телеграм нардеп Ярослав Железняк.

Спикер парламента Руслан Стефанчук объявил перерыв на 15 минут, чтобы разобраться, почему задымилась система «Рада» и не сработало оповещение.