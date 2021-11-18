Пожежа у Раді — пульт “слуги” не витримав турборежиму

https://racurs.ua/ua/n163260-pojeja-u-radi-pult-slugy-ne-vytrymav-turborejymu-video.html

Ракурс

У Верховній Раді під час позачергового пленарного засідання сталася надзвичайна подія — задимівся пульт парламентаря Артема Нагаєвського у секторі «Слуги народу».

Не всі пульти витримують позачергове засідання. Пульт Нагаєвського здався. Гасили вогнегасником Чернєва (нардеп з фракції монобільшості — ред.), — написав у Телеграм нардеп Ярослав Железняк.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук оголосив перерву на 15 хвилин, щоб розібратися, чому задимілася система «Рада» та не спрацювало оповіщення.