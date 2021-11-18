Пожежа у Раді — пульт «слуги» не витримав турборежиму (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n163260-pojeja-u-radi-pult-slugy-ne-vytrymav-turborejymu-video.htmlРакурс
У Верховній Раді під час позачергового пленарного засідання сталася надзвичайна подія — задимівся пульт парламентаря Артема Нагаєвського у секторі «Слуги народу».
Не всі пульти витримують позачергове засідання. Пульт Нагаєвського здався. Гасили вогнегасником Чернєва (нардеп з фракції монобільшості — ред.), — написав у Телеграм нардеп Ярослав Железняк.
Спікер парламенту Руслан Стефанчук оголосив перерву на 15 хвилин, щоб розібратися, чому задимілася система «Рада» та не спрацювало оповіщення.
Такого турборежиму знову не витримала Рада. Пульт депутата Нагаєвського задимів і почав плавитися. Єгор Чернєв швидко схопив вогнегасник і припинив горіння. Чергове підтвердження того, що настав час змінювати систему на нову або переходити на голосування руками, — пожартував нардеп зі «Слуги народу» Олександр Качура.