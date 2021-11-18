Кибербуллинг — одноклассники на фейковой странице в Instagram травили школьницуhttps://racurs.ua/n163261-kiberbulling-odnoklassniki-na-feykovoy-stranice-v-instagram-travili-shkolnicu.htmlРакурс
В Херсонской области ювенальная юстиция выявила факт кибербуллинга — травли с применением цифровых технологий.
Инцидент произошел в одной из школ Скадовского района, сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.
Жертвой кибербуллинга стала ученица восьмого класса, к которой часть одноклассников относилась враждебно, поскольку девочка не местная и переехала в село всего три года назад.
Отмечается, что двое одноклассников пострадавшей школьницы создали ее фейковую страницу в социальной сети Instagram.
Дети тайком фотографировали несовершеннолетнюю, выкладывали ее фото на страницу с разными сообщениями нецензурного характера и рисовали непристойные вещи, — отмечают в полиции. — Потом все это обсуждали в телеграмм-чате их класса, доступа к которому потерпевшая не имела.
На оскорбительную фейковую страницу попала сама пострадавшая и рассказала об этом матери, которая пошла в школу выяснять ситуацию. Руководство школы обратилось в полицию, которая провела проверку.
Выяснилось, что дети создали две фейковые страницы, которые после огласки информации сразу же удалили, — отмечают в полиции. — Инспекторы ювенальной превенции провели разъяснительную работу с несовершеннолетними обидчиками по поводу недопустимости подобного поведения и правовых последствий систематической травли.
В отношении родителей двух несовершеннолетних были составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 173−4 (травля участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В полиции подчеркивают, что после рассмотрения материалов судом несовершеннолетние будут поставлены на учет.
Также выяснилось, что девочка до последнего умалчивала свои проблемы и отношение к ней одноклассников. Поэтому сотрудники полиции призывают не скрывать случаи буллинга, чтобы не способствовать нарушителям и предотвратить последствия травли, — отмечается в сообщении.