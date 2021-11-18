Факт кибербуллинга разоблачили на Херсонщине

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Ракурс

В Херсонской области ювенальная юстиция выявила факт кибербуллинга — травли с применением цифровых технологий.

Инцидент произошел в одной из школ Скадовского района, сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Жертвой кибербуллинга стала ученица восьмого класса, к которой часть одноклассников относилась враждебно, поскольку девочка не местная и переехала в село всего три года назад.

Отмечается, что двое одноклассников пострадавшей школьницы создали ее фейковую страницу в социальной сети Instagram.

Дети тайком фотографировали несовершеннолетнюю, выкладывали ее фото на страницу с разными сообщениями нецензурного характера и рисовали непристойные вещи, — отмечают в полиции. — Потом все это обсуждали в телеграмм-чате их класса, доступа к которому потерпевшая не имела.

На оскорбительную фейковую страницу попала сама пострадавшая и рассказала об этом матери, которая пошла в школу выяснять ситуацию. Руководство школы обратилось в полицию, которая провела проверку.

Выяснилось, что дети создали две фейковые страницы, которые после огласки информации сразу же удалили, — отмечают в полиции. — Инспекторы ювенальной превенции провели разъяснительную работу с несовершеннолетними обидчиками по поводу недопустимости подобного поведения и правовых последствий систематической травли.

В отношении родителей двух несовершеннолетних были составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 173−4 (травля участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В полиции подчеркивают, что после рассмотрения материалов судом несовершеннолетние будут поставлены на учет.