Факт кібербулінгу викрили на Херсонщині

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Ракурс

На Херсонщині ювенальна юстиція виявила факт кібербулінгу — цькування з застосуванням цифрових технологій.

Інцидент стався в одній зі шкіл Скадовського району, повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.

Жертвою кібербулінгу стала учениця восьмого класу, до якої частина однокласників ставилася вороже, оскільки дівчинка не місцева і переїхала в село лише три роки тому.

Зазначається, що двоє однокласників постраждалої школярки створили її фейкову сторінку в соціальній мережі Instagram.

Діти потай фотографували неповнолітню, викладали її фото на сторінку з різними дописами нецензурного характеру та малювали непристойні речі, — зазначають у поліції. — Потім все це обговорювали у телеграм-чаті їх класу, доступу до якого потерпіла не мала.

На образливу фейкову сторінку натрапила сама постраждала і розповіла про це матері, яка пішла в школу з’ясовувати ситуацію. Керівництво школи звернулося до поліції, яка провела перевірку.

З’ясувалося, що діти створили дві фейкові сторінки, які після розголосу інформації одразу ж видалили, — зазначають у поліції. — Інспектори ювенальної превенції провели роз’яснювальну роботу з неповнолітніми кривдниками щодо неприпустимості подібної поведінки і правових наслідків систематичного цькування.

Щодо батьків двох неповнолітніх було складено адміністративні протоколи за ч. 3 ст. 173−4 (цькування учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У поліції наголошують, що після розгляду матеріалів судом неповнолітні будуть поставлені на облік.