Кібербулінг — однокласники на фейковій сторінці в Instagram цькували школяркуhttps://racurs.ua/ua/n163261-kiberbuling-odnoklasnyky-na-feykoviy-storinci-v-instagram-ckuvaly-shkolyarku.htmlРакурс
На Херсонщині ювенальна юстиція виявила факт кібербулінгу — цькування з застосуванням цифрових технологій.
Інцидент стався в одній зі шкіл Скадовського району, повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.
Жертвою кібербулінгу стала учениця восьмого класу, до якої частина однокласників ставилася вороже, оскільки дівчинка не місцева і переїхала в село лише три роки тому.
Зазначається, що двоє однокласників постраждалої школярки створили її фейкову сторінку в соціальній мережі Instagram.
Діти потай фотографували неповнолітню, викладали її фото на сторінку з різними дописами нецензурного характеру та малювали непристойні речі, — зазначають у поліції. — Потім все це обговорювали у телеграм-чаті їх класу, доступу до якого потерпіла не мала.
На образливу фейкову сторінку натрапила сама постраждала і розповіла про це матері, яка пішла в школу з’ясовувати ситуацію. Керівництво школи звернулося до поліції, яка провела перевірку.
З’ясувалося, що діти створили дві фейкові сторінки, які після розголосу інформації одразу ж видалили, — зазначають у поліції. — Інспектори ювенальної превенції провели роз’яснювальну роботу з неповнолітніми кривдниками щодо неприпустимості подібної поведінки і правових наслідків систематичного цькування.
Щодо батьків двох неповнолітніх було складено адміністративні протоколи за ч. 3 ст. 173−4 (цькування учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
У поліції наголошують, що після розгляду матеріалів судом неповнолітні будуть поставлені на облік.
Також з’ясувалося, що дівчинка до останнього замовчувала свої проблеми та ставлення до неї однокласників. Тож працівники поліції закликають не приховувати випадки булінгу, щоб не сприяти порушникам і запобігти наслідкам цькування, — наголошується в повідомленні.