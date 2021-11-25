Турецкая COVID-вакцина перешла к третьей фазе испытаний. Фото: vlast.kz

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Третья фаза испытания вакцины от COVID-19 Turkovac производства Турции близится к завершению.

Для тестирования вакцины нужны почти 3 тыс. добровольцев. На предыдущих этапах вакцина Turkovac показала положительные результаты. Разрабатывать препарат против ковида в Турции начали в первые дни пандемии. Об этом заявил член Научного комитета Министерства здравоохранения по коронавирусу профессор Альпер Шенер, сообщает Daily Sabah.

Завершить испытания вакцины планируют до конца года, а в 2022 году хотят запустить массовое производство Turkovac. В Анкаре уверены, что вакцина собственного производства прокроет потребности не только Турции, но и других стран.

Тем временем министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на заседании комиссии по планированию и бюджету в парламенте заявил, что заявка на получение экстренного разрешения на вакцину Turkovac была подана в турецкое агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям.

Как известно, турецкая вакцина, ранее известная как ERUCOV-VAC — неактивная вакцина против COVID-19. Она похожа на CoronaVac, которая разработана китайской фирмой Sinovac. Китайский препарат использовала в Турции до того, как вакцины мРНК стали доступными в большем количестве.

Напомним, разработчики вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech заявили, что их препарат продемонстрировал 100-процентную эффективность для детей в возрасте от 12 до 15 лет, начиная с семи дней после введения второй дозы.

Источник: Daily Sabah