Турецька COVID-вакцина перейшла до третьої фази випробувань. Фото: vlast.kz

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Третя фаза випробування вакцини від COVID-19 Turkovac виробництва Туреччини наближається до завершення.

Для тестування вакцини потрібні майже 3 тис. добровольців. На попередніх етапах вакцина Turkovac показала позитивні результати. Розробляти препарат проти ковіду у Туреччині почали у перші дні пандемії. Про це заявив член Наукового комітету міністерства охорони здоров’я щодо коронавірусу професор Альпер Шенер, повідомляє Daily Sabah.

Завершити випробування вакцини планують до кінця року, а у 2022 році хочуть запустити масове виробництво Turkovac. В Анкарі упевнені, що вакцина власного виробництва покриє потреби не лише Туреччини, але й інших країн.

Тим часом міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа на засіданні комісії з планування та бюджету в парламенті заявив, що заявка на отримання екстреного дозволу на вакцину Turkovac була подана до Турецького агентства з лікарських засобів та медичних виробів.

Як відомо, турецька вакцина, раніше відома як ERUCOV-VAC — неактивна вакцина проти COVID-19. Вона схожа на CoronaVac, яка розроблена китайською фірмою Sinovac. Китайський препарат використовувала в Туреччині до того, як вакцини мРНК стали доступними у більшій кількості.

Нагадаємо, розробники вакцини від коронавірусу Pfizer-BioNTech заявили, що їхній препарат продемонстрував 100-відсоткову ефективність для дітей віком від 12 до 15 років, починаючи з семи днів після введення другої дози.

Джерело: Daily Sabah