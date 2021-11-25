Зеленский внезапно созвал пресс-марафон

https://racurs.ua/n163567-zelenskiy-vnezapno-sozval-press-marafon.html

Ракурс

Владимир Зеленский 26 ноября проведет пресс-марафон.

Мероприятие посвящено экватору каденции Зеленского. В ОП обещают «содержательный разговор президента с журналистами, во время которого будут освещены различные актуальные и общественно важные темы, в частности проведение реформ в Украине, ситуация на востоке страны и достижение мира, энергетическая безопасность и тарифы, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса».

О пресс-марафоне «30 вопросов президенту Украины», который начнется в пятницу в 12.00, Банковая сообщила после обеда в четверг. На пресс-конференцию из-за норм карантина пригласят представителей только 30 СМИ.

Мероприятие продлится три часа. Оно будет транслироваться онлайн. В Офисе президента так обозначили темы разговора:

Напомним, что 24 ноября партия «Слуга народа» объявила бойкот телеканалам «Украина 24» и «Украина», которые находятся под контролем Рината Ахметова.

Ранее представители Офиса президента не пришли на эфир «Свободы слова с Савиком Шустером», на котором экс-глава ГУР Василий Бурба обвинил Андрея Ермака в срыве операции по задержанию «вагнеровцев».

В начале ноября журналисты «Суспільного» заявили о давлении на журналистов со стороны Офиса президента.