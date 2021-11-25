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Зеленський терміново скликав прес-конференцію
Зеленський раптово скликав прес-марафон — анонсував менш ніж за добу до заходуhttps://racurs.ua/ua/n163567-zelenskyy-terminovo-sklykav-velyku-pres-konferenciu.htmlРакурс
Володимир Зленський 26 листопада проведе прес-марафон.
Захід присвячений екватору каденції Зеленського. В ОП обіцяють «змістовну розмову президента з журналістами, під час якої будуть висвітлені різні актуальні та суспільно важливі теми, зокрема проведення реформ в Україні, ситуація на сході країни та досягнення миру, енергетична безпека та питання тарифів, економічна стабільність, боротьба з пандемією коронавірусу».
Про прес-марафон «30 питань президенту України», який розпочнеться у п’ятницю о 12.00, Банкова повідомила по обіді в четвер. На прес-конференцію через норми карантину запросять представників тільки 30 ЗМІ.
Захід триватиме три години. Він транслюватиметься онлайн. В Офісі президента так означили теми розмови:
Нагадаємо, що 24 листопада партія «Слуга народу» оголосила бойкот телеканалам «Україна 24» та «Україна», які перебувають під контролем Ріната Ахметова.
Раніше представники Офісу президента не прийшли на ефір «Свободи слова з Савіком Шустером», на якому екс-голова ГУР Василь Бурба звинуватив Андрія Єрмака у зриві операції із затримання «вагнерівців».
На початку листопада журналісти «Суспільного» заявили про тиск на журналістів з боку Офіса президента.
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