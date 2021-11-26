Единственный в своем роде гиперкар Bugatti заметили на улицах Лондона. Фото: Sportauto

https://racurs.ua/n163637-nastoyaschiy-zver-edinstvennyy-v-svoem-rode-bugatti-zametili-v-londone-foto.html

Ракурс

Самый дорогой и единственный в мире Bugatti заметили в столице Великобритании.

Гиперкар Bugatti La Voiture Noire заметили возле одного из отелей Лондона. Местный житель снял на видео, как спортивную машину выгружают из грузовика. Автор видео утверждает, что двигатель не издал ни звука при выгрузке. Об этом пишет издание Sportauto.

Издание отмечает, что есть объяснение тому, почему это авто передвигалось на дорогие совершенно бесшумно. Оказалось, что на видео изображен не построенный серийно гиперкар, а шоу-кар.

Именно эту машину Bugatti представила в 2019 году на Женевском автосалоне. Под капотом этого «зверя» расположен восьмилитровый двигатель W16, но внешне модель полностью идентична оригинальному гиперкару.

Напомним, французский автопроизводитель Bugatti представил 1850-сильный концепт-кар Bolide, который в итоге станет реальным автомобилем. Гиперкар оснастят необходимыми для гоночной техники элементами безопасности.

Источник: Sportauto