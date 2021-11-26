Єдиний у своєму роді гіперкар Bugatti помітили на вулицях Лондона. Фото: Sportauto

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Найдорожчий і єдиний у світі Bugatti помітили у столиці Великої Британії.

Гіперкар Bugatti La Voiture Noire помітили поруч з одним з готелів Лондона. Місцевий мешканець зняв на відео, як спортивну машину вивантажують з вантажівки. Автор відео стверджує, що двигун не видав жодного звуку при вивантаженні. Про це пише видання Sportauto.

Видання зазначає, що є пояснення тому, чому це авто пересувалося на дорогі зовсім безшумно. Виявилося, що на відео зображений не побудований серійно гіперкар, а шоу-кар.

Саме цю машину Bugatti представила в 2019 році на Женевському автосалоні. Під капотом цього «звіра» розташований восьмилітровий двигун W16, але зовні модель повністю ідентична оригінальному гіперкару.

Нагадаємо, французький автовиробник Bugatti представив 1850-сильний концепт-кар Bolide, який в підсумку стане реальним автомобілем. Гіперкар оснастять необхідними для гоночної техніки елементами безпеки.

Джерело: Sportauto