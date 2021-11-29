Наивысший уровень опасности присвоили «Омикрону» в Японии. Фото: istock

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Ракурс

Штамм коронавируса «Омикрон» представляет опасность для населения. Япония предоставила наивысший уровень опасности новому варианту COVID-19.

Об этом сообщает The Mainichi.

Институт присвоил новому штамму коронавируса, получившего название «омикрон», самый высокий из трех уровней опасности — «вариант, вызывающий беспокойство» (VOC).

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство страны рассмотрит вопрос о возможных ограничениях на въезд в страну в связи с распространением новой мутации.

Как известно, новый штамм был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Великобритания созывает встречу «Большой семерки» из-за варианта коронавируса «Омикрон», которая должна состояться 29 ноября на уровне министров здравоохранения. В частности, министры семи стран обсудят развитие ситуации со здравоохранением во всем мире на фоне распространения нового варианта COVID-19.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Омикрон» может оказаться очень опасным. В связи с этим компания Pfizer может адаптировать свою вакцину к новому варианту.

Источник: The Mainichi