Найвищий рівень небезпеки надали «Омікрону» в Японії. Фото: istock

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Штам коронавірусу «Омікрон» становить небезпеку для населення. Японія надала найвищий рівень небезпеки новому варіанту COVID-19.

Про це повідомляє The Mainichi.

Інститут присвоїв новому штаму коронавірусу, що отримав назву «омікрон», найвищий із трьох рівнів небезпеки — «варіант, що викликає занепокоєння» (VOC). Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що уряд країни розгляне питання про можливі обмеження на в’їзд у країну у зв’язку з поширенням нової мутації.

Як відомо, новий штам було виявлено в листопаді на півдні Африки. Фахівці вважають, що він становить загрозу, оскільки поширюється набагато швидше, ніж інші штами, які виявляли вчені за період пандемії, і містить велику кількість мутацій.

Велика Британія скликає зустріч «Великої сімки» через варіант коронавірусу «Омікрон», яка має відбутися 29 листопада на рівні міністрів охорони здоров’я. Зокрема, міністри семи країн обговорять розвиток ситуації з охороною здоров’я в усьому світі на тлі поширення нового варіанту COVID-19.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Омікрон» може виявитися дуже небезпечним. У зв’язку з цим компанія Pfizer може адаптувати свою вакцину до нового варіанту.

Джерело: The Mainichi