20-летние мошенники обогатились на 2 млн грн в сети фейковых интернет-магазинов

20-летние мошенники обогатились на 2 млн грн в сети фейковых интернет-магазиновhttps://racurs.ua/n163739-20-letnie-moshenniki-obogatilis-na-2-mln-grn-v-seti-feykovyh-internet-magazinov.htmlРакурс
На Запорожье киберполиция разоблачила преступную схему, в рамках которой были обмануты около тысячи граждан на общую сумму более 2 млн грн.
Схему организовала 20-летняя жительница области совместно с 21-летним сожителем. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Отмечается, что злоумышленники создавали фейковые Интернет-магазины, где размещали объявления о продаже одежды и обуви.
На страницах, где были около 80 тыс. подписчиков, размещали положительные отзывы о своей работе. От покупателей требовали предоплату, а после получения денег — исчезали, — отмечают в полиции.
В ходе обысков в автомобиле и по месту жительства фигурантов были изъяты:
- компьютерная техника;
- мобильные телефоны;
- сим-карты;
- банковские карты;
- «черновые записи»;
- почти 2 млн грн, происхождение которых сожители объяснить не смогли.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса, решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении. Им грозят до восьми лет лишения свободы.
Напомним, летом этого года в интернете был обнаружен созданный мошенниками фейковый сайт-клон «ПриватБанка».