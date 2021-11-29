20-летние мошенники обогатились на 2 млн грн в сети фейковых интернет-магазинов

Полиция разоблачила мошенников, которые обманули около 1 тыс. граждан, фото: Нацполиция

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На Запорожье киберполиция разоблачила преступную схему, в рамках которой были обмануты около тысячи граждан на общую сумму более 2 млн грн.

Схему организовала 20-летняя жительница области совместно с 21-летним сожителем. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что злоумышленники создавали фейковые Интернет-магазины, где размещали объявления о продаже одежды и обуви.

На страницах, где были около 80 тыс. подписчиков, размещали положительные отзывы о своей работе. От покупателей требовали предоплату, а после получения денег — исчезали, — отмечают в полиции.

В ходе обысков в автомобиле и по месту жительства фигурантов были изъяты:

компьютерная техника;

мобильные телефоны;

сим-карты;

банковские карты;

«черновые записи»;

почти 2 млн грн, происхождение которых сожители объяснить не смогли.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса, решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении. Им грозят до восьми лет лишения свободы.

Напомним, летом этого года в интернете был обнаружен созданный мошенниками фейковый сайт-клон «ПриватБанка».