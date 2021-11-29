20-річні шахраї збагатилися на 2 млн грн у мережі фейкових інтернет-магазинів

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Поліція викрила шахраїв, які ошукали близько 1 тис. громадян, фото: Нацполіція
20-річні шахраї збагатилися на 2 млн грн у мережі фейкових інтернет-магазинівhttps://racurs.ua/ua/n163739-20-richni-shahrayi-zbagatylysya-na-2-mln-grn-u-mereji-feykovyh-internet-magazyniv.htmlРакурс
На Запоріжжі кіберполіція викрила злочинну схему, в межах якої було ошукано близько тисячі громадян на загальну суму понад 2 млн грн.
Схему організувала 20-річна жителька області спільно із 21-річним співмешканцем. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Зазначається, що зловмисники створювали фейкові Інтернет-магазини, де розміщували оголошення про продаж одягу та взуття.
На сторінках, де було майже 80 тис. підписників, розміщували позитивні відгуки про свою роботу. Від покупців вимагали передплату, а після одержання грошей — зникали, — зазначають у поліції.
В ході обшуків в автомобілі та за місцем проживання фігурантів було вилучено:
- комп’ютерну техніку;
- мобільні телефони;
- сім-карти;
- банківські карти;
- «чорнові записи»;
- майже 2 млн грн, походження яких співмешканці пояснити не змогли.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу, вирішується питання про оголошення фігурантам про підозру. Їм загрожують до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, влітку цього року в інтернеті були виявлено створений шахраями фейковий сайт-клон «ПриватБанку».
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