20-річні шахраї збагатилися на 2 млн грн у мережі фейкових інтернет-магазинів

Поліція викрила шахраїв, які ошукали близько 1 тис. громадян, фото: Нацполіція

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На Запоріжжі кіберполіція викрила злочинну схему, в межах якої було ошукано близько тисячі громадян на загальну суму понад 2 млн грн.

Схему організувала 20-річна жителька області спільно із 21-річним співмешканцем. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що зловмисники створювали фейкові Інтернет-магазини, де розміщували оголошення про продаж одягу та взуття.

На сторінках, де було майже 80 тис. підписників, розміщували позитивні відгуки про свою роботу. Від покупців вимагали передплату, а після одержання грошей — зникали, — зазначають у поліції.

В ході обшуків в автомобілі та за місцем проживання фігурантів було вилучено:

комп’ютерну техніку;

мобільні телефони;

сім-карти;

банківські карти;

«чорнові записи»;

майже 2 млн грн, походження яких співмешканці пояснити не змогли.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу, вирішується питання про оголошення фігурантам про підозру. Їм загрожують до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, влітку цього року в інтернеті були виявлено створений шахраями фейковий сайт-клон «ПриватБанку».