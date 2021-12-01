Выступление комсомольца в «теплой ванне» — нардеп о послании Зеленского

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Ракурс

Выступление президента Владимира Зеленского в Верховной Раде с ежегодным посланием парламенту продолжают комментировать украинские политики.

Оппозиция успела осудить его намерение проводить переговоры с Путиным лицом к лицу, а нардеп Инна Совсун из «Голоса» обратила внимание на стиль выступления главы государства и то, как монобольшинство реагировало на каждое предложение Зеленского.

Нардеп увидела разницу между Зеленским на пресс-марафоне и Зеленским в Верховной Раде. Она считает плохим сигналом то, что «президент может связно говорить только когда читает с бумажки».

Только из теплой ванны, набранной главой офиса президента. Только когда толпа в футболках в его честь прикрывает гаранта от оппозиции. Один такой президент у нас уже был. Комсомол можно называть хоть «слугами», хоть «регионами», — а люди все равно подскакивают и аплодируют, как на съезде KПСC, — написала Совсун на своей странице в Фейсбук.

По ее мнению, главный месседж речи Зеленского — необходимость начать прямые переговоры с Pocсией. Все остальное — «белый шум для галочки».

Это и есть настоящий переворот. Подавляющее большинство месседжей — президент гордится тем, что сделают в следующем году. Обещаниями. Ждем сообщений о прямой закупке газа из Pocсии, — считает нардеп «Голоса».

Совсун критикует президента за то, что в зале «не услышали фиксацию реальности Украины». Вместо этого была фиксация «индивидуальной, искаженной реальности Зеленского», а реальную жизнь ему прикрывают люди в одинаковых футболках в его честь.