Виступ комсомольця у “теплій ванні” - нардеп про послання Зеленського, фото - ФБ І.Совсун

https://racurs.ua/ua/n163855-vystup-komsomolcya-u-tepliy-vanni-nardep-pro-poslannya-zelenskogo.html

Ракурс

Виступ президента Володимира Зеленського у Верховній Раді зі щорічним посланням парламенту продовжують коментувати українські політики.

Опозиція встигла засудити його намір проводити переговори із Путіним віч-на-віч, а нардеп Інна Совсун із «Голосу» звернула увагу на стиль виступу глави держави і те, як монобільшість реагувала на кожне речення Зеленського.

Нардепу впала в око різниця між Зеленським на прес-марафоні і Зеленським у Верховній Раді. Вона вважає поганим сигналом те, що «президент може зв’язно говорити, лише коли читає з папірця».

Лише з теплої ванни, набраної головою офісу президента. Лише коли натовп у футболках на його честь затуляє гаранта від опозиції. Один такий президент у нас уже був. Кoмcoмол можна називати хоч «cлyгaми», хоч «peгioнами», — а люди однаково підскакують і аплодують, як на зборах KПPC, — написала Совсун на своїй сторінці у Фейсбук.

На її думку, головний меседж промови Зеленського — необхідність почати прямі переговори з Pociєю. Усе інше — «білий шум для галочки».

Це і є справжній переворот. А переважна більшість меседжів — президент пишається тим, що зроблять у наступному році. Обіцянками. Чекаємо повідомлень про пряму закупівлю газу з Pociї, — вважає нардеп «Голосу».

Совсун критикує президента за те, що в залі «не почули фіксації реальності України». Натомість була фіксація «індивідуальної, викривленої реальності Зеленського», а реальне життя йому затуляють люди в однакових футболках на його честь.