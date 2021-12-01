Обязательную вакцинацию от коронавируса хочет ввести ЕС. Фото: istock

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Вакцинация в Европе может стать обязательной. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила о начале обсуждений касательно введения обязательной вакцинации от коронавируса в Европейском Союзе.

По ее словам, бустерные дозы будут доступны всем желающим. Об этом она сказала на брифинге в Брюсселе.

Президент Еврокомиссии рассказала, что в настоящее время в ЕС вакцинированы 77% взрослого населения и 66% всего населения. Еще около 150 млн человек — непривитые.

Не каждый может быть вакцинирован, как маленькие дети или люди с медицинскими показаниями, но большинство могут. И сейчас необходимо начать дискуссию, как мы потенциально можем думать об обязательной вакцинации в ЕС. Это требует дискуссии и общего подхода, — сказала фон дер Ляен.

Она отметила, что производители вакцин Pfizer и Moderna намерены доставить еще 360 млн доз до конца марта, поэтому бустерные дозы будут доступны для всех желающих.

Мы знаем по опыту с «Дельта"-вариантом, что это гонки со временем. Наши ученые уже нам сказали, что полная вакцинация и бустерные дозы дают прочную защиту от коронавируса, — сказала президент Еврокомиссии.

Напомним, ранее мы сообщали, что бустерную дозу вакцины украинцы смогут сделать с января.