Обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу хоче запровадити ЄС. Фото: istock

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Вакцинація в Європі може стати обов’язковою. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про початок обговорень щодо запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу в Європейському Союзі.

За її словами, бустерні дози будуть доступними для всіх охочих. Про це вона сказала на брифінгу в Брюсселі.

Президент Єврокомісії розповіла, що наразі в ЄС вакциновано 77% дорослого населення і 66% всього населення. Ще близько 150 млн людей — не мають щеплень.

Не кожен може бути вакцинований, як маленькі діти чи люди із медичними показаннями, але більшість можуть. І зараз необхідно почати дискусію, як ми потенційно можемо думати про обов’язкову вакцинацію в ЄС. Це потребує дискусії та спільного підходу, — сказала фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що виробники вакцин Pfizer і Moderna мають намір доставити ще 360 млн доз до кінця березня, тому бустерні дози будуть доступні для всіх охочих.

Ми знаємо з досвіду з «Дельта"-варіантом, що це перегони з часом. Наші вчені вже нам сказали, що повна вакцинація й бустерні дози дають міцний захист проти коронавірусу, — сказала президент Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що бустерну дозу вакцини українці зможуть зробити із січня.