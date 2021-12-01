Нардеп Даниил Гетманцев. Фото: Даниил Гетманцев в Facebook

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Запуск экономического паспорта украинца анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.

Власти ожидают, что дети, которые будут иметь этот документ и получать на специальные счета средства от рентных платежей, на момент достижения совершеннолетия будут иметь по 10 тыс. долл. с учетом инфляции. Об этом председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев 1 декабря заявил в кулуарах парламента, передает «Новое время».

Нардеп не исключил, что власть будет предоставлять такую возможность детям, которые рождены с 2019 года. Таким украинцам предусматривается создание специальных счетов в Фонде будущих поколений, которые будут пополняться ежемесячно. Эти деньги можно будет использовать по достижении 18 лет.

У нас рождается около 300 тыс. детей в год. Есть определенные отчисления от ренты. Я не исключаю, что отчисления будут не только от ренты, но и от других платежей. Например, от приватизации, импортного НДС. Пока мы говорим только о ренте, — отметил Гетманцев.

По его словам, рента распределяется между теми детьми, которые родились и имеют экономический паспорт украинца. Если же эта сумма меньше установленной законом, то разница дотируется за счет государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил создать экономический паспорт украинца. Соответствующий законопроект он обещает зарегистрировать в Верховной Раде до 10 декабря.

Глава государства убежден, что экономический паспорт украинца будет позволять детям граждан Украины получать поступления на персональный счет от платы за пользование украинскими недрами.

Источник: «Новое время»