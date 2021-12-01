Нардеп Данило Гетманцев. Фото: Данило Гетманцев у Facebook

https://racurs.ua/ua/n163859-10-tys-dol-narodjenym-iz-2019-roku-getmancev-pro-ekonomichnyy-pasport.html

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Запуск економічного паспорта українця анонсував президент України Володимир Зеленський.

Влада очікує, що діти, які матимуть цей документ й отримуватимуть на спеціальні рахунки кошти від рентних платежів, на момент досягнення повноліття матимуть по 10 тис. дол. з урахуванням інфляції. Про це голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев 1 грудня заявив в кулуарах парламенту, передає «Новое время».

Нардеп не виключив, що влада надаватиме таку можливість дітям, які народжені з 2019 року. Таким українцям передбачається створення спеціальних рахунків у Фонді майбутніх поколінь, які будуть поповнюватися щомісяця. Ці гроші можна буде використати після досягнення 18 років.

В нас народжується близько 300 тис. дітей на рік. Є певні відрахування від ренти. Я не виключаю, що відрахування будуть не тільки від ренти, а й від інших платежів. Наприклад, від приватизації, імпортного ПДВ. Поки що ми говоримо тільки про ренту, — зазначив Гетманцев.

За його словами, рента розподіляється між тими дітьми, які народилися і мають економічний паспорт українця. Якщо ж ця сума є меншою за встановлену законом, то різниця дотується за рахунок держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував створити економічний паспорт українця. Відповідний законопроект він обіцяє зареєструвати у Верховній Раді до 10 грудня.

Глава держави переконаний, що економічний паспорт українця дозволятиме дітям громадян України отримувати надходження на персональний рахунок від плати за користування українськими надрами.

Джерело: «Новое время»