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Ракурс
В Карпатах уже -16°, спасатели развернули пункты обогрева, фото - Суспільне

В Карпатах уже -16°, спасатели развернули пункты обогрева (ФОТО)

4 дек 2021, 10:42
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Погода в Карпатах в эти дни уже по-настоящему зимняя. Из-за сильных морозов на карпатских перевалах спасатели развернули мобильные пункты обогрева.

Как сообщила пресс-служба МВД, такие пункты работают на Яблоницком, Буковецком, Кривопольском и Вышковском перевалах.

В Карпатах уже -16°, спасатели развернули пункты обогрева, фото - МВД

Люди могут согреться и отдохнуть в теплых палатках, выпить горячий чай, подзарядить мобильные телефоны. Также здесь размещена техника повышенной проходимости, чтобы в случае необходимости оказать помощь водителям.

На горе Пип Иван Черногорский утром 4 декабря ясно, температура воздуха составляет -16°C. Об этом информируют на Facebook-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста.

В Карпатах уже -16°, спасатели развернули пункты обогрева, фото - ГСЧС

В Карпатах уже -16°, спасатели развернули пункты обогрева, фото - ГСЧС

По состоянию на 9.13 4 декабря на горе Пип Иван Черногорский ясно. Ветер юго-западный 3−5 м/с. Температура воздуха -16°C, — говорится в сообщении.

4 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области и высокогорье восточной части Закарпатской области синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности и прогнозируют снижение температуры на территории области.

После снегопадов, прошедших в Карпатах 3 декабря, на перевалах Закарпатья непрерывно работает снегоуборочная техника. Об этом сообщила спикер Службы автомобильных дорог области Ани Никогосян. По ее словам, высота снега на высокогорье — от 20 до 45 см.

Начальник гидрометцентра Закарпатья Василий Манивчук рассказал «Суспільному», что на высокогорье ожидают снеголавинную опасность. А из-за дождей на большинстве рек области поднялся уровень воды. В субботу, 4 декабря, дожди и снег здесь не прогнозируют.


На Львовщине по состоянию на 18.00 3 декабря еще 60 населенных пунктов полностью или частично оставались без света. Электроэнергию перестали подавать 3 декабря в 200 населенных пунктах.

Больше всего отключений было в горных районах. В частности, в Старом Самборе, Самборе, Турке и Сколе. Во Львове же проблем из-за снегопада не было.

Источник: Ракурс


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