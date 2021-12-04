У Карпатах вже -16°, рятувальники розгорнули пункти обігріву, фото - Суспільне

https://racurs.ua/ua/n163988-u-karpatah-vje-16-ryatuvalnyky-rozgornuly-punkty-obigrivu-foto.html

Ракурс

Погода в Карпатах у ці дні по-справжньому зимова. Через сильні морози на карпатських перевалах рятувальники розгорнули мобільні пункти обігріву.

Як повідомила прес-служба МВС, такі пункти працюють на Яблуницькому, Буковецькому, Кривопільському та Вишківському перевалах.

Люди можуть зігрітися та відпочити у теплих наметах, випити гарячого чаю, підзарядити мобільні телефони. Також тут розміщена техніка підвищеної прохідності, щоб, у разі необхідності, надати допомогу водіям.

На горі Піп Іван Чорногірський уранці 4 грудня — ясно, температура повітря становить -16°C. Про це інформують на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Станом на 9.13 4 грудня на горі Піп Іван Чорногірський — ясно. Вітер південно-західній 3−5 м/с. Температура повітря — -16°C, — йдеться у дописі.

4 грудня у високогір’ї Івано-Франківської області та високогір’ї східної частини Закарпатської області синоптики попереджають про значну сніголавинну небезпеку і прогнозують зниження температури на території області.

Після снігопадів, які пройшли в Карпатах 3 грудня, на перевалах Закарпаття безперервно працює снігоприбиральна техніка. Про це повідомила речниця Служби автомобільних доріг області Ані Нікогосян. За її словами, висота снігу на високогір’ї — від 20 до 45 см.

Начальник гідрометцентру Закарпаття Василь Манівчук розповів «Суспільному», що на високогір’ї очікують сніголавинну небезпеку. А через дощі на більшості річок області піднявся рівень води. У суботу, 4 грудня, дощів та снігу тут не прогнозують.

На Львівщині станом на 18.00 3 грудня ще 60 населених пунктів повністю або частково залишалися без світла. Електроенергію припинили подавати 3 грудня у 200 населених пунктах.

Найбільше відімкнень було у гірських районах. Зокрема, у Старому Самборі, Самборі, Турці і Сколе. У Львові ж проблем через снігопад не було.