«Антикоронавирусную жвачку» создали в США

Ученые создали жевательную резинку, призванную бороться с коронавирусом

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Ракурс

Американские ученые создали жевательную резинку, призванную снизить вероятность передачи коронавируса между людьми.

Резинка содержит вещество, которое может нейтрализовать вирус SARS-CoV-2 в слюне. Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что вирус SARS-CoV-2 размножается в слюнной железе, и когда кто-то зараженный чихает, кашляет или говорит, часть этого вируса может достигнуть других людей.

Эта жвачка позволяет нейтрализовать вирус в слюне, что дает нам простой способ, возможно, уменьшить передачу инфекции, — отмечают исследователи.

Ученые в рамках этого исследования вырастили в растениях фермент ACE2 в сочетании с другим соединением, которое позволяет белку преодолевать барьеры слизистой оболочке и облегчать связывание, и включила полученный растительный материал в таблетки жевательной резинки со вкусом корицы.

Оказалось, что такая жевательная резинка в значительной степени предотвращает проникновение вирусов или вирусных частиц в клетки, блокируя клеточный рецептор ACE2, посредством которого коронавирус инфицирует клетки, или связываясь непосредственно со спаечным белком коронавируса.

Анализ образцов слюны пациентов с COVID-19 показал, что в результате уровни вирусной РНК упали настолько резко, что их было почти невозможно обнаружить.

Теперь учёные работают над получением разрешения на проведение клинических испытаний своего изобретения.

Источник: CNBC