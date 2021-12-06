«Антикоронавирусную жвачку» создали в США

«Антикоронавирусную жвачку» создали в СШАhttps://racurs.ua/n164044-antikoronavirusnuu-jvachku-sozdali-v-ssha.htmlРакурс
Американские ученые создали жевательную резинку, призванную снизить вероятность передачи коронавируса между людьми.
Резинка содержит вещество, которое может нейтрализовать вирус SARS-CoV-2 в слюне. Об этом сообщает CNBC.
Отмечается, что вирус SARS-CoV-2 размножается в слюнной железе, и когда кто-то зараженный чихает, кашляет или говорит, часть этого вируса может достигнуть других людей.
Эта жвачка позволяет нейтрализовать вирус в слюне, что дает нам простой способ, возможно, уменьшить передачу инфекции, — отмечают исследователи.
Ученые в рамках этого исследования вырастили в растениях фермент ACE2 в сочетании с другим соединением, которое позволяет белку преодолевать барьеры слизистой оболочке и облегчать связывание, и включила полученный растительный материал в таблетки жевательной резинки со вкусом корицы.
Оказалось, что такая жевательная резинка в значительной степени предотвращает проникновение вирусов или вирусных частиц в клетки, блокируя клеточный рецептор ACE2, посредством которого коронавирус инфицирует клетки, или связываясь непосредственно со спаечным белком коронавируса.
Анализ образцов слюны пациентов с COVID-19 показал, что в результате уровни вирусной РНК упали настолько резко, что их было почти невозможно обнаружить.
Теперь учёные работают над получением разрешения на проведение клинических испытаний своего изобретения.
Источник: CNBC