«Антикоронавірусну жуйку» створили у США

Учені створили жувальну гумку, покликану боротися з коронавірусом

https://racurs.ua/ua/n164044-antykoronavirusnu-juyku-stvoryly-u-ssha.html

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Американські вчені створили жувальну гумку, покликану зменшити ймовірність передачі коронавірусу між людьми.

Гумка містить речовину, який може нейтралізувати вірус SARS-CoV-2 у слині. Про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що вірус SARS-CoV-2 розмножується в слинних залозах, і коли хтось заражений чхає, кашляє або говорить, частина цього вірусу може досягти інших людей.

Ця жуйка дає можливість нейтралізувати вірус в слині, що дає нам простий спосіб, можливо, зменшити передачу інфекції, — наголошують дослідники.

Учені в межах цього дослідження виростили в рослинах фермент ACE2 у поєднанні з іншою сполукою, яка дозволяє білку долати бар'єри слизової оболонки та полегшувати зв’язування, і включила отриманий рослинний матеріал у таблетки гумки зі смаком кориці.

Виявилося, що така гумка значною мірою запобігає проникненню вірусів або вірусних частинок у клітини, блокуючи клітинний рецептор ACE2, за допомогою якого коронавірус інфікує клітини, або зв’язуючись безпосередньо зі спайковим білком коронавірусу.

Аналіз зразків слини пацієнтів з COVID-19 показав, що в результаті рівні вірусної РНК впали настільки різко, що їх було майже неможливо виявити.

Тепер учені працюють над отриманням дозволу на проведення клінічних випробувань свого винаходу.

Джерело: CNBC