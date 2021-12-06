Путин ожидает гарантий — в Кремле раскрыли детали созвона с Байденом

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Президент России Владимир Путин ожидает предоставление гарантий безопасности для России и стран НАТО во время телефонного разговора 7 декабря с президентом США Джо Байденом.

В Кремле подвели войска к границам с Украиной и настаивают на предоставлении Западом гарантий ее безопасности.

Со своей стороны РФ готова взять аналогичные обязательства, — заявил 6 декабря на брифинге в Кремле спикер Путина Дмитрий Песков.

По его мнению, гарантии безопасности не могут быть односторонними, они бывают только в обе стороны, то есть Россия готова также предоставить гарантии безопасности западным странам.

Песков рассказал, что видеозвонок президентов России и США ожидается во вторник после семи часов вечера по киевскому времени, он «обещает быть продолжительным по времени». В эфире покажут только первые кадры общения президентов. Далее оно пройдет в закрытом режиме. Это будет разговор непосредственно двух президентов.

Напомним, президент США Байден настроен на длинный разговор с Путиным. Американский лидер рассчитывает во время продолжительного разговора президентом РФ обсудить ситуацию вокруг Украины.