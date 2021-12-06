Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Путін очікує гарантій - в Кремлі розкрили деталі зідзвону з Байденом

Путін очікує гарантій — в Кремлі розкрили деталі зідзвону з Байденом

6 гру 2021, 12:37
999

Президент Росії Володимир Путін очікує на вироблення гарантій безпеки для Росії та країн НАТО під час телефонної розмови 7 грудня із президентом США Джо Байденом.

В Кремлі підвели війська до кордонів з Україною і наполягають на наданні Заходом гарантій її безпеки.

Зі свого боку РФ готова взяти аналогічні зобов’язання, — заявив 6 грудня на брифінгу в Кремлі речник Путіна Дмитро Пєсков.

На його думку, гарантії безпеки не можуть бути односторонніми, «вони бувають лише в обидві сторони», тобто Росія готова також надати гарантії безпеки західним країнам.


Пєсков розповів, що відеодзвінок президентів Росії та США очікується у вівторок після сьомої години вечора за київським часом, він «обіцяє бути тривалим за часом». В ефірі покажуть тільки перші кадри спілкування президентів. Далі воно проводитиметься у закритому режимі. Це буде розмова безпосередньо двох президентів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден налаштований на довгу розмову з Володимиром Путіним. Американський лідер розраховує під час тривалої розмови президентом РФ обговорити ситуацію навколо України.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів