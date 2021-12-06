Путін очікує гарантій - в Кремлі розкрили деталі зідзвону з Байденом

https://racurs.ua/ua/n164045-putin-ochikuie-garantiy-v-kremli-rozkryly-detali-zidzvonu-z-baydenom.html

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Президент Росії Володимир Путін очікує на вироблення гарантій безпеки для Росії та країн НАТО під час телефонної розмови 7 грудня із президентом США Джо Байденом.

В Кремлі підвели війська до кордонів з Україною і наполягають на наданні Заходом гарантій її безпеки.

Зі свого боку РФ готова взяти аналогічні зобов’язання, — заявив 6 грудня на брифінгу в Кремлі речник Путіна Дмитро Пєсков.

На його думку, гарантії безпеки не можуть бути односторонніми, «вони бувають лише в обидві сторони», тобто Росія готова також надати гарантії безпеки західним країнам.

Пєсков розповів, що відеодзвінок президентів Росії та США очікується у вівторок після сьомої години вечора за київським часом, він «обіцяє бути тривалим за часом». В ефірі покажуть тільки перші кадри спілкування президентів. Далі воно проводитиметься у закритому режимі. Це буде розмова безпосередньо двох президентів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден налаштований на довгу розмову з Володимиром Путіним. Американський лідер розраховує під час тривалої розмови президентом РФ обговорити ситуацію навколо України.