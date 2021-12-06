«Национальную легенду» Украины Ротару назвали певицей № 1 в России

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Ракурс

Народная артистка Украины София Ротару, как оказалось, продолжает выступать в России.

4 декабря она развлекала публику на концерте «Песня года» в Москве. Телеверсия шестичасового шоу пройдет в эфире росСМИ 1 и 2 января.

В этом году Ротару приезжала в Россию, чтобы выступить на «Новой волне», а затем артистка отпраздновала свой день рождения с родными в Италии.

На юбилейном концерте российского шоу собралось много звезд, но именно Ротару объявили «лучшей певицей страны».

Особую награду ей вручил Игорь Крутой. Он вспомнил, что 50 лет назад была создана группа «Червона рута», в которой была певица. Столько лет исполнилось в этом году и «Песне года».

С начала российской агрессии Ротару регулярно гастролирует в РФ. Ее концертный директор даже заявлял в эфире росСМИ, что Ротару «любит Россию и не спонсирует войну» (имея в виду, что не поддерживает ВСУ).

В 2021 году Ротару наградил президент Владимир Зеленский отличием «Национальная легенда Украины». Ее пригласили спеть на концерте ко Дню Независимости Украины, состоявшемся 24 августа на НСК «Олимпийский», хотя за пару дней до этого она выступала в Сочи.

Напомним, что в эти недели российские оккупанты стягивают к границам Украины войска.