Ротару назвали співачкою №1 в Росії, раніше Зеленський вручив її відзнаку “Національна легенда”

https://racurs.ua/ua/n164047-nacionalnu-legendu-ukrayiny-rotaru-nazvaly-spivachkou-1-v-rosiyi-video.html

Ракурс

Народна артистка України Софія Ротару, як виявилося, продовжує виступати в Росії.

4 грудня вона розважала публіку на концерті «Пісня року» в Москві. Телеверсія шестигодинного шоу пройде в ефірі росЗМІ 1 та 2 січня.

Цього року Ротару приїжджала до Росії, щоби виступити на «Новій хвилі», а потім артистка відсвяткувала свій день народження із рідними в Італії.

На ювілейному концерті російськго шоу зібралося багато зірок, але саме Ротару оголосили «найкращою співачкою країни».

Особливу нагороду їй вручив Ігор Крутий. Він згадав, що 50 років тому було створено гурт «Червона рута», у якому була співачка. Стільки ж років виповнилося цього року й «Пісні року».

Від початку російської агресії Ротару регулярно гастролює в РФ. Її концертний директор навіть заявляв в ефірі росЗМІ, що Ротару «любить Росію і не спонсорує війну» (маючи на увазі що не підтримує ЗСУ).

У 2021 році Ротару нагородив президент Володимир Зеленський відзнакою «Національна легенда України». Її запросили заспівати на концерті до Дня Незалежності України, що відбувся 24 серпня на НСК «Олімпійський», хоча за пару днів до того виступала у Сочі.

Нагадаємо, що у ці тижні російські окупанти стягують до кордонів України війська.