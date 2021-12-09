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Ракурс
Перепись. Фото: istock

Перепись населения-2023 — о чем будут спрашивать украинцев

9 дек 2021, 12:15
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Перепись населения в Украине будет проводиться уже в 2023 году. Сейчас уже утверждены 50 вопросов, которые зададут гражданам.

Они раскроют большой диапазон информации об украинцах — от социально-экономических характеристик до условий проживания. Об этом сообщает Госстат на своей странице в Facebook.

Ожидается, что ответы не только охарактеризуют украинцев, а позволят сделать «международные сопоставления». Основные блоки вопросов, по которым пройдет перепись населения, будут иметь информацию о:


  • основных демографических характеристиках (возраст, пол, место рождения и другое);
  • этническом происхождении, языковых признаках и гражданстве;
  • образовании;
  • источниках средств обитания;
  • занятости;
  • миграционной активности;
  • статусе инвалидности;
  • жилищных условиях.

Как сообщает Госстат, в 2001 году по итогам переписи в стране проживало 48 млн 240 тыс. 902 украинца.

Напомним, ранее мы сообщали, что перепись населения в Украине проведут в сотрудничестве с американской компанией Apple (Эпл). Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с купертиновцами.

Источник: Ракурс


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