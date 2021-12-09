Перепись населения-2023 — о чем будут спрашивать украинцевhttps://racurs.ua/n164183-perepis-naseleniya-2023-o-chem-budut-sprashivat-ukraincev.htmlРакурс
Перепись населения в Украине будет проводиться уже в 2023 году. Сейчас уже утверждены 50 вопросов, которые зададут гражданам.
Они раскроют большой диапазон информации об украинцах — от социально-экономических характеристик до условий проживания. Об этом сообщает Госстат на своей странице в Facebook.
Ожидается, что ответы не только охарактеризуют украинцев, а позволят сделать «международные сопоставления». Основные блоки вопросов, по которым пройдет перепись населения, будут иметь информацию о:
- основных демографических характеристиках (возраст, пол, место рождения и другое);
- этническом происхождении, языковых признаках и гражданстве;
- образовании;
- источниках средств обитания;
- занятости;
- миграционной активности;
- статусе инвалидности;
- жилищных условиях.
Как сообщает Госстат, в 2001 году по итогам переписи в стране проживало 48 млн 240 тыс. 902 украинца.
Напомним, ранее мы сообщали, что перепись населения в Украине проведут в сотрудничестве с американской компанией Apple (Эпл). Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с купертиновцами.