Перепись. Фото: istock

https://racurs.ua/n164183-perepis-naseleniya-2023-o-chem-budut-sprashivat-ukraincev.html

Ракурс

Перепись населения в Украине будет проводиться уже в 2023 году. Сейчас уже утверждены 50 вопросов, которые зададут гражданам.

Они раскроют большой диапазон информации об украинцах — от социально-экономических характеристик до условий проживания. Об этом сообщает Госстат на своей странице в Facebook.

Ожидается, что ответы не только охарактеризуют украинцев, а позволят сделать «международные сопоставления». Основные блоки вопросов, по которым пройдет перепись населения, будут иметь информацию о:

основных демографических характеристиках (возраст, пол, место рождения и другое);

этническом происхождении, языковых признаках и гражданстве;

образовании;

источниках средств обитания;

занятости;

миграционной активности;

статусе инвалидности;

жилищных условиях.

Как сообщает Госстат, в 2001 году по итогам переписи в стране проживало 48 млн 240 тыс. 902 украинца.

Напомним, ранее мы сообщали, что перепись населения в Украине проведут в сотрудничестве с американской компанией Apple (Эпл). Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с купертиновцами.