Перепис населення-2023 — про що питатимуть українцівhttps://racurs.ua/ua/n164183-perepys-naselennya-2023-pro-scho-pytatymut-ukrayinciv.htmlРакурс
Перепис населення в Україні проводитиметься вже у 2023 році. Наразі вже затверджені 50 питань, які поставлять громадянам.
Вони розкриють великий діапазон інформації про українців — від соціально-економічних характеристик до умов проживання. Про це повідомляє Держстат на своїй сторінці в Facebook.
Очікується, що відповіді не лише схарактеризують українців, а й дозволять зробити «міжнародні зіставлення». Основні блоки питань, з яких пройде перепис населення, матимуть інформацію про:
- основні демографічні характеристики (вік, стать, місце народження та інше);
- етнічне походження, мовні ознаки та громадянство;
- освіту;
- джерела засобів існування;
- зайнятість;
- міграційну активність;
- визначення статусу інвалідності;
- житлові умови.
Як повідомляє Держстат, у 2001 році за підсумками перепису в країні проживало 48 млн 240 тис. 902 українці.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перепис населення в Україні проведуть у співпраці з американською компанією Apple (Епл). Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення в співпраці з купертіновцями.