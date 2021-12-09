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Ракурс
Перепис. Фото: istock

Перепис населення-2023 — про що питатимуть українців

9 гру 2021, 12:15
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Перепис населення в Україні проводитиметься вже у 2023 році. Наразі вже затверджені 50 питань, які поставлять громадянам.

Вони розкриють великий діапазон інформації про українців — від соціально-економічних характеристик до умов проживання. Про це повідомляє Держстат на своїй сторінці в Facebook.

Очікується, що відповіді не лише схарактеризують українців, а й дозволять зробити «міжнародні зіставлення». Основні блоки питань, з яких пройде перепис населення, матимуть інформацію про:


  • основні демографічні характеристики (вік, стать, місце народження та інше);
  • етнічне походження, мовні ознаки та громадянство;
  • освіту;
  • джерела засобів існування;
  • зайнятість;
  • міграційну активність;
  • визначення статусу інвалідності;
  • житлові умови.

Як повідомляє Держстат, у 2001 році за підсумками перепису в країні проживало 48 млн 240 тис. 902 українці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перепис населення в Україні проведуть у співпраці з американською компанією Apple (Епл). Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення в співпраці з купертіновцями.

Джерело: Ракурс


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