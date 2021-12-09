Перепис. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164183-perepys-naselennya-2023-pro-scho-pytatymut-ukrayinciv.html

Ракурс

Перепис населення в Україні проводитиметься вже у 2023 році. Наразі вже затверджені 50 питань, які поставлять громадянам.

Вони розкриють великий діапазон інформації про українців — від соціально-економічних характеристик до умов проживання. Про це повідомляє Держстат на своїй сторінці в Facebook.

Очікується, що відповіді не лише схарактеризують українців, а й дозволять зробити «міжнародні зіставлення». Основні блоки питань, з яких пройде перепис населення, матимуть інформацію про:

основні демографічні характеристики (вік, стать, місце народження та інше);

етнічне походження, мовні ознаки та громадянство;

освіту;

джерела засобів існування;

зайнятість;

міграційну активність;

визначення статусу інвалідності;

житлові умови.

Як повідомляє Держстат, у 2001 році за підсумками перепису в країні проживало 48 млн 240 тис. 902 українці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перепис населення в Україні проведуть у співпраці з американською компанією Apple (Епл). Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення в співпраці з купертіновцями.