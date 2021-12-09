Стрельба на Донбассе — Нацгвардия остановила автомобиль, прорывавшийся через блокпост

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В Донецкой области для задержания правонарушителя, совершившего прорыв через блокпост, военный наряд Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил вынужден был применить огнестрельное оружие.

Событие произошло 8 декабря на одном из блокпостов близ Мариуполя.

В пресс-службе Нацгвардии рассказали, что во время несения службы на стоп-контроле военный наряд остановил для проверки автомобиль Chevrolet. Водитель был с явными признаками алкогольного опьянения и проигнорировал требование нацгвардейцев об осмотре. Он нажал на газ, пытаясь прорваться через блокпост.

На предупредительный выстрел в воздух водитель не отреагировал, поэтому военные прострелили колеса в авто.

Силовики настаивают, что их действия коррелируются со ст. 18 закона «О Национальной гвардии Украины».

Правонарушителя, которым оказался 39-летний житель Донбасса, задержали. Его отвезли в Мариупольское районное управление полиции.