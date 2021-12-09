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Ракурс
Стрілянина на Донбасі

Стрілянина на Донбасі — Нацгвардія зупинила авто, що проривалося через блокпост

9 гру 2021, 12:34
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У Донецькій області для затримання правопорушника, який здійснив прорив через блокпост, військовий наряд Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил змушений був застосувати вогнепальну зброю.

Подія трапилась 8 грудня на одному з блокпостів поблизу Маріуполя.

У прес-службі Нацгвардії розповіли, що під час несення служби на стоп-контролі військовий наряд зупинив для перевірки автомобіль Chevrolet. Водій був з явними ознаками алкогольного сп’яніння і проігнорував вимогу нацгвардійців щодо огляду. Він натиснув на «газ», намагаючись прорватися через блокпост.

На попереджувальний постріл у повітря водій не відреагував, тому військові прострелили колеса в авто.


Силовики наполягають, що їхні дії корелюються зі ст. 18 закону «Про Національну гвардію України».

Правопорушника, яким виявився 39-річний житель Донеччини, затримали. Його відвезли до Маріупольського районного управління поліції.

Джерело: Ракурс


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