Стрілянина на Донбасі — Нацгвардія зупинила авто, що проривалося через блокпостhttps://racurs.ua/ua/n164184-strilyanyna-na-donbasi-nacgvardiya-zupynyla-avto-scho-proryvalosya-cherez-blokpost.htmlРакурс
У Донецькій області для затримання правопорушника, який здійснив прорив через блокпост, військовий наряд Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил змушений був застосувати вогнепальну зброю.
Подія трапилась 8 грудня на одному з блокпостів поблизу Маріуполя.
У прес-службі Нацгвардії розповіли, що під час несення служби на стоп-контролі військовий наряд зупинив для перевірки автомобіль Chevrolet. Водій був з явними ознаками алкогольного сп’яніння і проігнорував вимогу нацгвардійців щодо огляду. Він натиснув на «газ», намагаючись прорватися через блокпост.
На попереджувальний постріл у повітря водій не відреагував, тому військові прострелили колеса в авто.
Силовики наполягають, що їхні дії корелюються зі ст. 18 закону «Про Національну гвардію України».
Правопорушника, яким виявився 39-річний житель Донеччини, затримали. Його відвезли до Маріупольського районного управління поліції.