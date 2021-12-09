Стрілянина на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n164184-strilyanyna-na-donbasi-nacgvardiya-zupynyla-avto-scho-proryvalosya-cherez-blokpost.html

Ракурс

У Донецькій області для затримання правопорушника, який здійснив прорив через блокпост, військовий наряд Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил змушений був застосувати вогнепальну зброю.

Подія трапилась 8 грудня на одному з блокпостів поблизу Маріуполя.

У прес-службі Нацгвардії розповіли, що під час несення служби на стоп-контролі військовий наряд зупинив для перевірки автомобіль Chevrolet. Водій був з явними ознаками алкогольного сп’яніння і проігнорував вимогу нацгвардійців щодо огляду. Він натиснув на «газ», намагаючись прорватися через блокпост.

На попереджувальний постріл у повітря водій не відреагував, тому військові прострелили колеса в авто.

Силовики наполягають, що їхні дії корелюються зі ст. 18 закону «Про Національну гвардію України».

Правопорушника, яким виявився 39-річний житель Донеччини, затримали. Його відвезли до Маріупольського районного управління поліції.