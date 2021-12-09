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Ракурс
Газ. Фото: istock

Дешевый газ будут поставлять еще одной категории потребителей

9 дек 2021, 13:32
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Тарифы на газ изменятся для одной категории граждан. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) позволила бытовым потребителям получать газ по базовому тарифу «Нафтогаза» — 7,96 грн за 1 м3.

Газ по такой цене будут предоставляться в том случае, если потребители остались без газопоставщика. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

На сегодня поставщик «последней надежды» обеспечивает природным газом более 347 тыс. бытовых потребителей из разных регионов Украины. В связи с тенденцией стремительного повышения цен на природный газ составляет 46,22 грн за 1 м3.


Остаться без газопоставщика могут пользователи, которые не могут подписать контакт из-за банкротства газопоставщиков, окончание или аннулирование лицензии, неизбрание поставщика потребителем после разрыва контракта с другим учреждением. В 2015 году ПОНом был избран «Нафтогаз Украины».

Напомним, ранее мы сообщали, что тарифы на газ предлагают снизить для украинцев, пользующихся услугами поставщика «последней надежды».

Источник: Ракурс


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