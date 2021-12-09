Дешевий газ постачатимуть ще одній категорії споживачів

Газ. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164190-deshevyy-gaz-postachatymut-sche-odniy-kategoriyi-spojyvachiv.html

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Тарифи на газ зміняться для однієї категорії громадян. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) дозволила побутовим споживачам отримувати газ за базовим тарифом «Нафтогазу» — 7,96 грн за 1 м3.

Газ за такою ціною надаватимуть у тому випадку, якщо споживачі залишилися без газопостачальника. Про це повідомляє прес-служба уряду.

На сьогодні постачальник «останньої надії» забезпечує природним газом понад 347 тис. побутових споживачів із різних регіонів України. У зв’язку із тенденцією стрімкого підвищення цін на природний газ та за інформацією розміщеною на сайті постачальника «останньої надії» ціна реалізації природного газу постачальником «останньої надії» складає 46,22 грн за 1 м3.

Залишитися без газопостачальника можуть користувачі, які не можуть підписати контакт через банкрутство газопостачальників, закінчення або анулювання ліцензії, необрання постачальника споживачем після розриву контракту з іншою установою. У 2015 році ПОНом було обрано «Нафтогаз України».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тарифи на газ пропонують знизити для українців, які користуються послугами постачальника «останньої надії».