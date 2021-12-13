ФСБ отчиталась о задержании 106 «украинских неонацистов» в 37 регионах РФ

ФСБ. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/n164326-fsb-otchitalas-o-zaderjanii-106-ukrainskih-neonacistov-v-37-regionah-rf.html

Ракурс

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала якобы «последователей украинской неонацистской группы» под названием «М. К. У.» в российских регионах.

Такое заявление сделали в пресс-службе ФСБ.

Там заявили, что в 37 регионах РФ схватили 106 украинских «неонацистов», которые якобы входили в организацию, созданную гражданином Украины Червоным Егором 2000 года рождения, который якобы действовал под покровительством украинских спецслужб.

В спецслужбе объяснили, что «неонацистов» задержали за организацию акции, в рамках которой и при помощи мессенджеров и соцсетей приходились указания о «совершении терактов и массовых убийств».

Среди задержанных оказались трое администраторов интернет-сообществ этой организации, которые «пропагандировали по указанию Краснова экстремистскую идеологию и призывали проводить насильственные акции». Еще двое задержанных подозреваются в подготовке вооруженных нападений на учебные заведения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в России заявили о задержании нескольких якобы сотрудников украинских спецслужб в регионах России. Они якобы собирали информацию о стратегических объектах и готовили теракт.