ФСБ відзвітувала про затримання 106 «українських неонацистів» у 37 регіонах РФ. Фото: istock

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Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії затримала нібито «послідовників української неонацистської групи» під назвою «М. К. У.» у російських регіонах.

Таку заяву зробили в прес-службі ФСБ.

Там заявили, що в 37 регіонах РФ схопили 106 українських «неонацистів», які нібито входили до організації, створеної громадянином України Червоновим Єгором 2000 року народження, який нібито діяв під заступництвом українських спецслужб.

У спецслужбі пояснили, що «неонацистів» затримали через організацію акції, у межах якої й за допомогою месенджерів та соцмереж доводилися вказівки про «скоєння терактів та масових вбивств».

Серед затриманих виявилися трьох адміністраторів інтернет-спільнот цієї організації, які «пропагували за вказівкою Краснова екстремістську ідеологію та закликали здійснювати насильницькі акції». Ще двоє затриманих підозрюються в підготовці збройних нападів на заклади освіти.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Росії заявили про затримання кількох нібито співробітників українських спецслужб у регіонах Росії. Вони нібито збирали інформацію про стратегічні об'єкти й готували теракт.