Из «красной» зоны карантина выведут еще две области. Фото: УП

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Коронавирус в Украине снижает показатели заболеваемости уже пятую неделю подряд, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Всего за прошлую неделю зарегистрировали 61 тыс. 210 случаев коронавируса. Об этом глава Минздрава рассказал на брифинге в понедельник, 13 декабря.

Эти показатели позволяют вывести из «красной» зоны Винницкую и Хмельницкую области. Минздрав уже сделал соответствующее представление в Кабинет министров о созыве комиссии ТЭБ на ЧС.

Сейчас на красном уровне эпидемиологической опасности находятся 10 областей — Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.

26 тыс. 709 украинцев, больных коронавирусом, продолжают получать медицинскую помощь в больницах, из них 21 тыс. 119 нуждаются в кислородной терапии — почти 80% госпитализированных.

Ляшко напомнил, что вакцинация от коронавируса защищает от тяжелого течения болезни. 40% взрослых украинцев (12 млн. 457 тыс.) уже получили полный курс прививки.

Напомним, за минувшие сутки, 12 декабря, коронавирус обнаружили у 4 тыс. 73 граждан. В больницы попали 1 тыс. 456 инфицированных. Умерли от осложнений болезни 188 украинцев.