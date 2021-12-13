З «червоної» зони карантину виведуть ще дві області. Фото: УП

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Коронавірус в Україні знижує показники захворюваності вже п’ятий тиждень поспіль, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Загалом за минулий тиждень зареєстрували 61 тис. 210 випадків коронавірусу. Про це очільник МОЗ розповів на брифінгу в понеділок, 13 грудня.

Ці показники дозволяють вивести з «червоної» зони Вінницьку та Хмельницьку області. МОЗ уже зробило відповідне подання до Кабінету міністрів про скликання комісії ТЕБ на НС.

Наразі на червоному рівні епідеміологічної небезпеки перебувають 10 областей — Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська.

26 тис. 709 українців, хворих на коронавірус, продовжують отримувати медичну допомогу в лікарнях, з них 21 тис. 119 потребують кисневої терапії — майже 80% госпіталізованих.

Ляшко нагадав, що вакцинація від коронавірусу захищає від тяжкого перебігу хвороби. 40% дорослих українців (12 млн 457 тис.) вже отримали повний курс щеплення.

Нагадаємо, за минулу добу, 12 грудня, коронавірус виявили у 4 тис. 73 громадян. До лікарень потрапили 1 тис. 456 інфікованих. Померли від ускладнень хвороби 188 українців.