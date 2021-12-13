Подпольную оружейную по изготовлению взрывчатки разоблачили под Киевом. Фото: СБУ

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Подпольный цех по изготовлению средств поражения действовал в Киевской области.

Цех открыл местный житель, который ранее уже был осужден за изготовление самодельной взрывчатки. Оружейку злоумышленник оборудовал на территории собственного двора в одном из населенных пунктов вблизи столицы. Об этом 13 декабря сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Предварительно установлено, что готовую продукцию делец планировал реализовать через личные связи в криминальных кругах. Во время обысков в цехе были обнаружены взрывные устройства на основе тротила, а также огнестрельное оружие с глушителями.

Среди найденного — тротил и взрывчатка, компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, боевые гранаты с запалами, 10 единиц огнестрельного оружия с глушителями, почти 2 тыс. патронов различного калибра, комплектующие к огнестрельному оружию, станковое и специализированное лабораторное оборудование. Все оружие, патроны и взрывчатку направили на экспертизу. Спецслужба проверяет информацию о возможном использовании средств поражения для совершения терактов.

Ожидается, что владельцу магазина сообщат о подозрении начатого по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Донецкой области злоумышленники незаконно обустроили тайник на территории роты патрульной службы полиции особого назначения «Кривбасс» Национальной полиции Днепропетровской области.