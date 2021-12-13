Підпільну зброярню з виготовлення вибухівки викрили під Києвом. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n164340-pidpilna-zbroyarnya-z-vygotovlennya-vybuhivky-diyala-pid-kyievom-foto.html

Ракурс

Підпільна зброярня з виготовлення засобів ураження діяла у Київській області.

Цех організував місцевий житель, який раніше вже був засуджений за виготовлення саморобної вибухівки. Зброярню зловмисник обладнав на території власного двору в одному з населених пунктів поблизу столиці. Про це 13 грудня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Попередньо встановлено, що готову продукцію ділок планував реалізувати через особисті зв’язки у кримінальних колах. Під час обшуків у цеху було виявлено вибухові пристрої на основі тротилу, а також вогнепальна зброя з глушниками.

Серед знайденого — тротил та вибухівка, компоненти для виготовлення саморобних вибухових пристроїв, бойові гранати із запалами, 10 одиниць вогнепальної зброї з глушниками, майже 2 тис. набоїв різного калібру, комплектуючі до вогнепальної зброї, станкове та спеціалізоване лабораторне обладнання. Всю зброю, набої та вибухівку направили на експертизу. Спецслужба перевіряє інформацію щодо можливого використання засобів ураження для вчинення терактів.

Очікується, що власнику зброярні повідомлять про підозру розпочатого за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Донецькій області зловмисники незаконно облаштували схованку на території роти патрульної служби поліції особливого призначення «Кривбас» Національної поліції з Дніпропетровської області.